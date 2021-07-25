Мгновения жизни. Ущелье Шамси и иссык-кульская Сказка

Нет ничего лучше, чем жарким летом выбраться из душного и пыльного города на природу — подышать свежим воздухом, полюбоваться природой, пообщаться с друзьями. Тем же, кому не удается это сделать, могут путешествовать хотя бы виртуально с авторами рубрики «Мгновения жизни».

«Ближайшие предгорья и ущелья недалеко от Бишкека манят прохладой, чистейшим воздухом летом и заснеженными склонами зимой. Не зря эти места являются любимыми для жителей Бишкека. Выезжая с друзьями или семьей, мы не только заряжаемся положительными эмоциями, подпитываемся здоровой энергией, но и познаем с детьми окружающую нас природу. Неповторимая панорама запоминается навсегда», — написал о фотографиях, сделанных летом 2020 года, Николай Фаустов.

Заглянем с помощью Людмилы Деловой в еще одно живописное ущелье Чуйской области — Белогорское.

Фото Людмилы Деловой. Белогорское ущелье

Теперь двинем в Шамси — ущелье в восточной части Кыргызского хребта, расположенное недалеко от города Токмака. Его посетил наш постоянный автор Владислав Ногай и не забыл сделать прекрасные фотографии.

Красивейшее ущелье — Кегетинское — также расположено в Чуйской области. Там побывал Азамат Исаков, добравшись туда на велосипеде.

Прекрасный панорамный снимок Кыргызского хребта сделал Александр Сухоносов.

Фото Александра Сухоносова. Панорама Кыргызского хребта

Обязательно заглянем и на Иссык-Куль. Назира Альмухамедова пригласила нас вместе с ней полюбоваться каньоном Сказка, который расположен на южном берегу озера.

Теперь переберемся на юг республики. В сельскую управу Жалпак-Таш Узгенского района. Фотографии там сделал Бактыяр Сагымбаев.

Надеемся, вам понравились работы наших авторов. Присоединиться к ним, кстати, может любой желающий. Сделать это легко.

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