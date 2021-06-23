Смог в Бишкеке. Жители новостройки «Колмо» жалуются на едкий дым

Жители новостройки «Колмо», рядом с рынком «Баят», жалуются на едкий дым. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Рядом есть завод по производству пластика, мебельный цех и многое другое. Черный дым накрывает наши дома. Постоянно стоит запах резины. Помогите», — написал он.

По словам читателя, жители новостройки обращались к квартальному, однако тот ничего не может сделать с арендаторами помещений, которые загрязняют воздух всего района.

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