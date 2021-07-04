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Мгновения жизни. Июньские Бостери и Нарынская область

Вот и наступил самый отпускной месяц — июль. Многие устремляются отдыхать на Иссык-Куль, кто-то наоборот ищет более уединенного отдыха в горах. Но в любом случае это помогает нашей рубрике пополняться новыми впечатлениями и авторами.

Для начала заглянем в Ала-Арчинское ущелье — здесь всегда много спасающихся от жары и отдыхающих бишкекчан. Фотографии сделал Роман Куттубаев.

«Вот и пришло долгожданное лето, на улице жара. Как хорошо выехать за город к воде, закинуть пару удочек и наслаждаться красотой, дышать свежим воздухом», — рассказала о том, как появились ее фотографии, Людмила Делова.

Вместе с Назирой Альмухамедовой прогуляемся по окрестностям Токмака и Иссык-Аты.

Живописное Кегетинское ущелье — одно из любимых мест кыргызстанцев для отдыха. Видео оттуда прислал в редакцию Азамат Исаков.

Обязательно заглянем и на Иссык-Куль. Правда, пока еще июньский, но от этого не менее красивый и манящий. Фотографии во время отдыха сделала Юлия Кузнецова.

Завершим наше небольшое путешествие в Нарынской области, куда нас пригласил Мирбек Муратов.

Надеемся, вам понравилось наше небольшое путешествие по Кыргызстану. Кстати, присоединиться к нему можно не только, как зрителю, но и как автору. Сделать это просто.

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Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0555312024.

Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/198347/
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