В Бишкеке к деревьям прибивают розетки, камеры и прожекторы. Мэрия бездействует

В Бишкеке в парке имени Ивана Панфилова к деревьям прибивают розетки, камеры и прожекторы. Об этом 24.kg сообщила читательница.

«Предпринимательницу, которая прибила телефоны к дереву, оштрафовали, и все. Весь парк имени Ивана Панфилова забит гвоздями. В Дубовом парке и на бульваре Эркиндик на деревьях розетки кругом. Почему там никого не штрафуют и не избавятся от этого? Пока мэрия бездействует, деревья гибнут», — написала горожанка.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.