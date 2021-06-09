Гаджеты прибили к дереву. Сотрудников магазина сотовых телефонов оштрафовали

В Бишкеке сотрудники магазина сотовых телефонов прибили гаджеты к деревьям. Об этом в соцсетях сообщила пресс-секретарь санитарно-экологической инспекции мэрии столицы Индира Мелисова.

«У нас острая нехватка экологического воспитания. Как назвать фото в примере — супрематизм? Маркетинг? Что? Магазин сотовых телефонов по улице Тыныстанова прибил к дереву гаджеты, мы выписали штраф по статье 120 «Повреждение зеленых насаждений», — написала она.

Фото скриншот с Facebook

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