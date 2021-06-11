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Агент 024

В Бишкеке затопило дорогу и тротуары на пересечении улиц 7 Апреля и Токомбаева

В Бишкеке затопило дорогу и тротуары на пересечении улиц 7 Апреля и Токомбаева. Об этом 24.kg сообщила горожанка.

«Город исключительно для автолюбителей, не для пешеходов и тем более не для велосипедистов и самокатчиков. Шла пешком, потому что боялась за мотор самоката, ноги полностью в воде. По Токомбаева за Жукеева-Пудовкина практически аналогичная картина», — рассказала читательница.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/197293/
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