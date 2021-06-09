Поваленные баннеры, деревья и не только. Последствия сильного ветра в Бишкеке

Накануне в Бишкеке и Чуйской области был сильный ветер. Читатели прислали фото и видео с последствиями стихии.

На улице Киевской в столице упал плохо установленный баннер. «Кто выдавал разрешение? Не знали, что это небезопасно?» — написал автор фото.

Фото читателя 24.kg. Последствия ветра в Бишкеке

Дорожный знак также не выдержал шквалистого ветра.

Фото читателя 24.kg. Последствия ветра в Бишкеке

На улице Никитина, 16 дерево упало на детскую площадку. Пострадавших нет.

Сломалось дерево и на улице Лумумбы.

Фото читателя 24.kg. Последствия ветра в Бишкеке

В селе Ак-Торпок Московского района снесло крышу школы.

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