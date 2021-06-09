10:16
USD 84.63
EUR 103.05
RUB 1.16
Агент 024

Поваленные баннеры, деревья и не только. Последствия сильного ветра в Бишкеке

Накануне в Бишкеке и Чуйской области был сильный ветер. Читатели прислали фото и видео с последствиями стихии.

На улице Киевской в столице упал плохо установленный баннер. «Кто выдавал разрешение? Не знали, что это небезопасно?» — написал автор фото.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Последствия ветра в Бишкеке

Дорожный знак также не выдержал шквалистого ветра.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Последствия ветра в Бишкеке

На улице Никитина, 16 дерево упало на детскую площадку. Пострадавших нет.

Сломалось дерево и на улице Лумумбы.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Последствия ветра в Бишкеке

В селе Ак-Торпок Московского района снесло крышу школы.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/196943/
просмотров: 271
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке из-за сильного ветра пострадали три человека
В Бишкеке сильный ветер сорвал кровлю пятиэтажного дома. Пострадали три машины
На здании акимиата в Бишкеке снесло часть кровли. Она может упасть на прохожих
В ближайший час в Бишкеке и Чуйской области ожидается шквалистый ветер
В Бишкеке упал тополь и повредил три машины
В ближайший час в Бишкеке и Чуйской области ожидается шквалистый ветер
В ближайший час в Бишкеке и Чуйской области ожидается шквалистый ветер
В селе Кун Туу ветер снес крышу школы
В ближайший час в Бишкеке и Чуйской области ожидается шквалистый ветер
В ближайший час в Бишкеке и Чуйской области ожидается шквалистый ветер
Популярные новости
Иссык-Куль утопает в&nbsp;мусоре под лозунгами беречь природу и&nbsp;озеро Иссык-Куль утопает в мусоре под лозунгами беречь природу и озеро
Жители Бишкека жалуются на&nbsp;громкий азан Жители Бишкека жалуются на громкий азан
Мгновения жизни. Озеро Боролу и&nbsp;река Нарын Мгновения жизни. Озеро Боролу и река Нарын
Вандалы испортили цветочные часы на&nbsp;площади Ала-Тоо. Растения воруют с&nbsp;корнями Вандалы испортили цветочные часы на площади Ала-Тоо. Растения воруют с корнями
Бизнес
Сотрудники MegaCom сдали более 24&nbsp;литров донорской крови Сотрудники MegaCom сдали более 24 литров донорской крови
Страны БРИКС призвали к&nbsp;полному прекращению огня в&nbsp;Афганистане Страны БРИКС призвали к полному прекращению огня в Афганистане
Обращение к&nbsp;главе &laquo;Центерра Голд Инк.&raquo; Скотту Перри направил профком &laquo;Кумтора&raquo; Обращение к главе «Центерра Голд Инк.» Скотту Перри направил профком «Кумтора»
&laquo;Керемет Банк&raquo;: мероприятия НБ&nbsp;КР&nbsp;по&nbsp;оздоровлению дают положительные результаты «Керемет Банк»: мероприятия НБ КР по оздоровлению дают положительные результаты
9 июня, среда
10:14
Правозащитник: Кыргызстанку в Москве похитили полицейские Правозащитник: Кыргызстанку в Москве похитили полицейск...
10:12
Кыргызстанец в Тверской области предстанет перед судом за разбойные нападения
10:11
Доллар в Кыргызстане снова дешевеет
10:03
Поваленные баннеры, деревья и не только. Последствия сильного ветра в Бишкеке
10:00
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 9 июня