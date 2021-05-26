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Агент 024

В парках и скверах Бишкека сохнут трава и молодые деревья

В Бишкеке в парках и скверах сохнут деревья и трава. Об этом 24.kg пишут читатели.

«Я живу в центре возле сквера Тоголока Молдо, который вторую неделю не поливают. Трава засыхает, деревья тоже. Никому это не нужно, куда смотрит «Зеленстрой»?» — спрашивает он.

В парке Победы имени Даира Асанова схожая ситуация.

«Трава в некоторых местах пожухла и стала просто желтой. Деревья, молодые топольки, высыхают. Из земли торчат просто сухие палки. Жаль, что столько наших денег (налогоплательщиков) выбросили на ветер. Скоро и нам, пенсионерам, гулять будет негде. Напротив — в новом парке высадили много березок, а полива тоже нет. Они практически все засохли», — написал бишкекчанин.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/195281/
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