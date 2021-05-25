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Пробки в Бишкеке. Установить дополнительные секции на светофоре просят горожане

Установить дополнительные секции на светофоре просят в Бишкеке на перекрестке улиц Медерова и Байтика Баатыра. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«За один раз проехать могут только две машины, и то уже на красный свет, создавая аварийные ситуации. А все потому, что едущие навстречу не останавливаются на желтый. Из-за этого в часы пик на Медерова пробки», — написал он.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Светофор на перекрестке Медерова и Байтика Баатыра

Водитель просит установить дополнительную секцию, чтобы разгрузить проезжую часть улицы.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/195063/
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