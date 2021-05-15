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Агент 024

Бишкекчане жалуются на отсутствие уличного освещения

На улице Салиевой от улицы Лермонтова до Калинина нет освещения. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«А потом удивляемся, что случаются ДТП или автонаезды. Вообще темная улица, только возле Чуйской областной администрации горит свет. На звонки в «Северэлектро» отвечают, что все вопросы к «Бишкексвету», там никто не берет трубку», — написал он.

«Когда же у нас будет порядок и светло на дорогах?» — спрашивает бишкекчанин.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/194043/
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