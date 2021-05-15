Бишкекчане жалуются на отсутствие уличного освещения

На улице Салиевой от улицы Лермонтова до Калинина нет освещения. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«А потом удивляемся, что случаются ДТП или автонаезды. Вообще темная улица, только возле Чуйской областной администрации горит свет. На звонки в «Северэлектро» отвечают, что все вопросы к «Бишкексвету», там никто не берет трубку», — написал он.

«Когда же у нас будет порядок и светло на дорогах?» — спрашивает бишкекчанин.

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