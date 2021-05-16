Чудаки парковки. На проспекте Дэн Сяопина новые велодорожки разрушают машины

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
На пересечении проспекта Дэн Сяопина и улицы Кайназаровой возле СТО «Тулпар» на велодорожке и тротуаре устроили автостоянку. По словам автора фотографий, асфальт из-за машин уже проваливается, а по аллее невозможно пройти.
На тротуар заехал владелец малолитражки на улице Лумумбы. Чтобы обойти машину, надо выйти на проезжую часть.
На остановке общественного транспорта на пересечении улицы Боконбаева и проспекта Манаса машина мешала водителям автобусов и пассажирам.