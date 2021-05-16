Чудаки парковки. На проспекте Дэн Сяопина новые велодорожки разрушают машины

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На пересечении проспекта Дэн Сяопина и улицы Кайназаровой возле СТО «Тулпар» на велодорожке и тротуаре устроили автостоянку. По словам автора фотографий, асфальт из-за машин уже проваливается, а по аллее невозможно пройти.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Загородил проход и этот водитель на улице Суеркулова. Если с коляской, то вообще не пройдешь.

На тротуар заехал владелец малолитражки на улице Лумумбы. Чтобы обойти машину, надо выйти на проезжую часть.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На остановке общественного транспорта на пересечении улицы Боконбаева и проспекта Манаса машина мешала водителям автобусов и пассажирам.