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Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. На проспекте Дэн Сяопина новые велодорожки разрушают машины

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На пересечении проспекта Дэн Сяопина и улицы Кайназаровой возле СТО «Тулпар» на велодорожке и тротуаре устроили автостоянку. По словам автора фотографий, асфальт из-за машин уже проваливается, а по аллее невозможно пройти.

Загородил проход и этот водитель на улице Суеркулова. Если с коляской, то вообще не пройдешь.
читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На тротуар заехал владелец малолитражки на улице Лумумбы. Чтобы обойти машину, надо выйти на проезжую часть.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На остановке общественного транспорта на пересечении улицы Боконбаева и проспекта Манаса машина мешала водителям автобусов и пассажирам.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/193970/
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