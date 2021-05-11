Ямы на дороге в Бишкеке перед камерами «Безопасного города» заделали кое-как

Ямы на перекрестке проспекта Жибек Жолу и улицы Лермонтова заделали. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Сделали как попало. Можно же было сделать по-человечески! И на этом спасибо. Пока журналисты не написали, никому и не надо было», — написал он.

Напомним, читатель сообщил , что на перекрестке проспекта Жибек Жолу и улицы Лермонтова из-за ям на дороге приходится нарушать Правила дорожного движения под камерами «Безопасного города».

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