«Безопасный город». Из-за ям на дороге в Бишкеке приходится нарушать ПДД

На перекрестке проспекта Жибек Жолу и улицы Лермонтова из-за ям на дороге приходится нарушать Правила дорожного движения под камерами «Безопасного города». Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Инфраструктура перекрестка ужасная. На участке разбита дорога уже давно, и водители, чтобы объехать эти ямы, должны нарушать и пересекать сплошную линию. Потом получают штраф», — написал он.

По его словам, сотрудники ГУОБДД уже якобы дали рапорт в мэрию. «Это территория города, но еще никто и не собирается делать ремонт дороги, чтобы водители не ломали себе машины и не нарушали ПДД», — отметил житель Бишкека.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.