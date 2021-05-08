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Агент 024

В Бишкеке ветеранов поздравили с Днем Победы плакатом с немецкой каской

Администрация одной из общеобразовательных школ Бишкека вывесила у себя во дворе поздравительный плакат, посвященный Дню Победы. Однако пользователи социальных сетей заметили в нем нечто странное.

Андрея Иванова
Фото Андрея Иванова. Плакат во дворе одной из школ Бишкека

«Вывесили баннер «С Днем Победы!». Вот только вопрос: для кого эта победа? Подсказка: обратите внимание на каску!» — подписал снимок опубликовавший его в Facebook бишкекчанин Андрей Иванов.

Дело в том, что каски наподобие той, что изображена на плакате, в годы войны носили солдаты гитлеровской Германии.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/193390/
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