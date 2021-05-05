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Агент 024

Законность еще двух установленных шлагбаумов просят проверить бишкекчане

Жители просят проверить законность двух шлагбаумов, установленных в Бишкеке.

«Законно ли установлен этот шлагбаум на пересечении улиц Ахунбаева и Каралаева?» — спрашивает горожанин.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Шлагбаум в Бишкеке

«Проверьте законность установки шлагбаума и столбов со стороны супермаркета Metro в «Среднем Джале»? — написал другой житель Бишкека.

Ранее читатели сообщали, что возле средней школы № 62 в Бишкеке перекрыли шлагбаумом въезд во двор.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/192900/
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