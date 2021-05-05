Законность еще двух установленных шлагбаумов просят проверить бишкекчане

Жители просят проверить законность двух шлагбаумов, установленных в Бишкеке.
«Законно ли установлен этот шлагбаум на пересечении улиц Ахунбаева и Каралаева?» — спрашивает горожанин.
«Проверьте законность установки шлагбаума и столбов со стороны супермаркета Metro в «Среднем Джале»? — написал другой житель Бишкека.
Ранее читатели сообщали, что возле средней школы № 62 в Бишкеке перекрыли шлагбаумом въезд во двор.
Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.