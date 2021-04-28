Жители улицы Асаналиева в Бишкеке просят пустить к ним больше транспорта

Жители улицы Асаналиева в Бишкеке просят пустить к ним больше общественного транспорта. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«В часы пик уехать невозможно. Маршрутка № 103 по каким-то причинам перестала ходить. Единственный троллейбус № 7 на время ремонта дороги в районе улиц Гагарина и Тимура Фрунзе также отменен», — написал он.

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Жители просят продлить маршрут троллейбуса от Мясокомбината до Некрасова/Гагарина, где есть кольцо разворота.

«Наши власти почему-то не задумываются о людях и ничего не делают для их удобства. Им проще оборвать маршруты — и точка», — отметил горожанин.

По его словам, немногочисленные сохранившиеся маршрутки едут из новостроек и всегда забиты полностью.

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