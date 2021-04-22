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Агент 024

Митинг возле Минсельхоза. Требуют отставки руководства ГУ «Кадастр» по Бишкеку

Около 40 человек требуют отставки руководства ГУ «Кадастр» по Бишкеку. Об этом 24.kg сообщил горожанин Марат Темирбек уулу.

По его словам, сегодня возле здания Минсельхоза прошел митинг, где протестующие попросили министра ведомства Аскарбека Джаныбекова снять с должности руководителей бишкекского «Кадастра».

«19 марта я и группа застройщиков встретились с премьер-министром Улукбеком Мариповым и рассказали о действиях сотрудников ГУ, в результате которых мы пострадали. Там творится беспредел. Кто-то не может получить красные книги, у кого-то на одном участке по два хозяина. Люди требуют, чтобы главных в бишкекском «Кадастре» уволили. Министр сельского хозяйства пообещал снять с должности Болотбека Берикбаева (директора ГУ). Митингующие ждут приказа в актовом зале ведомства», — рассказал он.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/191107/
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