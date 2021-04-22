На Иссык-Куле разгул браконьерства, а чиновникам нет дела, возмущен эколог

Акватория Иссык-Куля усеяна сотнями километров браконьерских сетей. Местные власти знают о незаконном промысле, но не принимают никаких мер. Об этом 24.kg рассказал председатель общественного фонда «Экологический надзор» Султанмурат Абдыисаев.

«Десятки правонарушителей открыто и, никого не стесняясь, выходят на незаконный промысел в светлое время суток. Их никто не ловит и не штрафует. Ответственные за это службы и чиновники попросту закрывают на все глаза, и я полагаю, что не просто так», — говорит он.

В подтверждение своих слов активист прислал видео, недавно снятое им в Тюпском районе.

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Он также считает, что борьба с браконьерством ведется лишь для галочки. Настоящие объемы наносимого акватории озера вреда скрываются.

«Раз в месяц, а то и в два департамент охраны природы и Госэкотехинспекция проводят рейды для показухи. Вылавливают давно брошенные браконьерами сети и сжигают их, рапортуя о якобы успешно проводимой работе. Но сам же департамент при этом раздает браконьерам разрешения на улов. Как это понимать?» — недоумевает Султанмурат Абдыисаев.

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