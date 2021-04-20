Возвели столбы для забора. В Бишкеке застраивают парк Победы

Жительница Бишкека жалуется на застройку парков и скверов. Об этом она сообщила 24.kg.

По словам горожанки, по улице Токомбаева напротив парка Победы имени Даира Асанова установили столбы для будущего забора. Однако на этом месте растут десятки сосен и елей.

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«Застройщики как саранча, любое пустое место рассматривают как потенциальные деньги. Сколько можно? Оставьте парки, скверы, зеленые зоны в покое. Всем понятно, что застройщики совместно с мэрией города для вида строят парки, якобы заботясь о столице. При этом все вокруг этих же парков застраивают. Город зимой погружается в смог. Одна из причин, как мы все знаем, — это изменение розы ветров. Сейчас вся полоса выше Южной магистрали плотно застраивается многоэтажными строениями, включая русла рек Аламедин и Ала-Арчи, что в самом ближайшем будущем отразится на экологии столицы», — пишет женщина.

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