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Агент 024

Жители Бишкека просят проверить законность платных парковок возле рынков

Жители Бишкека просят проверить законность парковщиков возле рынков «Мадина», «Дордой» и Аламединского.

«Просишь талон, говорят, что у них договор с мэрией. Ни бейджиков, ни чеков нет. Главное, рядом УПСМ с эвакуаторами постоянно дежурят, но ничего не делают. Такой же беспредел на Аламединском рынке, «Дордое». Нагло стоят и сдирают с простого народа деньги», — написал читатель.

По его словам, он писал запросы в акимиат, публиковал фото в соцсетях, но результата нет.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/190623/
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