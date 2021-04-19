Жители Бишкека просят проверить законность платных парковок возле рынков

Жители Бишкека просят проверить законность парковщиков возле рынков «Мадина», «Дордой» и Аламединского.

«Просишь талон, говорят, что у них договор с мэрией. Ни бейджиков, ни чеков нет. Главное, рядом УПСМ с эвакуаторами постоянно дежурят, но ничего не делают. Такой же беспредел на Аламединском рынке, «Дордое». Нагло стоят и сдирают с простого народа деньги», — написал читатель.





По его словам, он писал запросы в акимиат, публиковал фото в соцсетях, но результата нет.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.