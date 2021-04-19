Вандалы в селе Люксембург сломали памятник погибшим в Баткенских событиях

Вандалы сломали памятник воинам, погибшим в Афганистане и в Баткентских событиях, который установлен в селе Люксембург. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

По их словам, это произошло в ночь на 17 апреля. Неизвестные отломали руку солдата и испортили внешний вид монумента.

«Александр Юдаков — председатель Иссык-Атинского общества воинов-афганцев сказал, что вандалов найдут и привлекут к ответственности», — пишут в Facebook.

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