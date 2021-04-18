Весна без тюльпанов. Половина клумб в Бишкеке пустует

В центре Бишкека половина клумб осталась без тюльпанов. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, вышли в субботу прогуляться в центре и полюбоваться распускающимися цветами. Но ждало разочарование.

«Традиционно в сквере Чингиза Айтматова, на аллее, ведущей к Министерству культуры, высаживали красивые клумбы. Этой весной здесь цветут только несколько клумб, остальное в запустении. Это центр столицы. Что случилось? Где тюльпаны, украшавшие наш город каждую весну?» — написал читатель.

В «Зеленхозе» 24.kg рассказали, что, действительно, весной 2021 года часть клумб осталась без традиционных тюльпанов.

По данным предприятия, работники не успели посадить луковицы осенью, потому что неожиданно раньше времени ударили морозы.

«Зеленхоз» обещает, что в городе будет много цветов, работа началась. «Увы, с тюльпанами случилось досадное недоразумение — погода подвела. Но город будет цвести, обещаем», — сказали в предприятии.