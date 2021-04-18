Весна без тюльпанов. Половина клумб в Бишкеке пустует

В центре Бишкека половина клумб осталась без тюльпанов. Об этом 24.kg сообщил читатель.
По его словам, вышли в субботу прогуляться в центре и полюбоваться распускающимися цветами. Но ждало разочарование.
«Традиционно в сквере Чингиза Айтматова, на аллее, ведущей к Министерству культуры, высаживали красивые клумбы. Этой весной здесь цветут только несколько клумб, остальное в запустении. Это центр столицы. Что случилось? Где тюльпаны, украшавшие наш город каждую весну?» — написал читатель.
В «Зеленхозе» 24.kg рассказали, что, действительно, весной 2021 года часть клумб осталась без традиционных тюльпанов.
По данным предприятия, работники не успели посадить луковицы осенью, потому что неожиданно раньше времени ударили морозы.
«Зеленхоз» обещает, что в городе будет много цветов, работа началась. «Увы, с тюльпанами случилось досадное недоразумение — погода подвела. Но город будет цвести, обещаем», — сказали в предприятии.
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