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Агент 024
Сюжет: Проблемные маршрутки

В Бишкеке водители, в том числе и маршруток, нарушают Правила дорожного движения

Читатели 24.kg присылают видео с нарушениями ПДД в Бишкеке.

Водитель маршрутки выехал на полосу встречного движения на улице Асаналиева.

Читатель прислал подборку нарушителей, среди которых опять же водитель буса. Он поехал на красный сигнал светофора.

Напомним, премьер-министр Улукбек Марипов поручил разработать проект закона по снижению штрафов за нарушение Правил дорожного движения.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/188785/
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