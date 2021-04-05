В Бишкеке водители, в том числе и маршруток, нарушают Правила дорожного движения

Читатели 24.kg присылают видео с нарушениями ПДД в Бишкеке.

Водитель маршрутки выехал на полосу встречного движения на улице Асаналиева.

Читатель прислал подборку нарушителей, среди которых опять же водитель буса. Он поехал на красный сигнал светофора.

Напомним, премьер-министр Улукбек Марипов поручил разработать проект закона по снижению штрафов за нарушение Правил дорожного движения.

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