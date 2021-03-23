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Агент 024

В парке имени Ататюрка в Бишкеке не убирают мусор

В бишкекском парке имени Ататюрка не убирают мусор. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Убедительно просим обратить особое внимание ответственных лиц мэрии Бишкека, районного акимиата, представителей санитарно-экологической инспекции и МТУ на эту ситуацию. Мусорные баки постоянно переполнены, ветер подхватывает отходы и разносит по всей территории парка. С наступлением весны просим своевременно вывозить отходы и производить уборку», — написал он.

Горожанин также предлагает выявлять и накладывать административные штрафы за выброс мусора в непредусмотренных для этого местах.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/187284/
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