В парке имени Ататюрка в Бишкеке не убирают мусор

В бишкекском парке имени Ататюрка не убирают мусор. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Убедительно просим обратить особое внимание ответственных лиц мэрии Бишкека, районного акимиата, представителей санитарно-экологической инспекции и МТУ на эту ситуацию. Мусорные баки постоянно переполнены, ветер подхватывает отходы и разносит по всей территории парка. С наступлением весны просим своевременно вывозить отходы и производить уборку», — написал он.

Горожанин также предлагает выявлять и накладывать административные штрафы за выброс мусора в непредусмотренных для этого местах.

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