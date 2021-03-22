13:41
USD 84.80
EUR 101.11
RUB 1.14
Агент 024

Дети ломают ноги, антисанитария. Горожанка жалуется на состояние моста через МЧК

Бишкекчанка просит власти города обратить внимание на мост на пересечении улиц Белорусской и Скрябина. Фотографии она прислала в редакцию 24.kg.

По ее словам, зимой несколько детей на этом мосту через Малый Чуйский канал сломали себе руки и ноги.

«Из года в год эта ситуация не решается. Возможно, в связи с выборами в БГК кандидаты в депутаты, «Тазалык» и мэрия обратят внимание на МЧК. Здесь постоянно много людей без определенного места жительства — живут под мостом, антисанитария вокруг», — написала читательница.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/187207/
просмотров: 448
Версия для печати
Материалы по теме
Пенсионерку отказались принимать в поликлинике жилмассива «Бакай-Ата»
Неработающий лифт, загаженные окна. Активист о состоянии надземного перехода
Мэрия Бишкека обещает заасфальтировать участок дороги возле БНИЦТиО
Обращайтесь в акимиат. В мэрии прокомментировали плохой тротуар на Дэн Сяопина
Настоящее уродство. Горожанка жалуется на отремонтированную дорогу возле БНИЦТиО
Огромные лужи, грязная обувь. Горожанин жалуется на тротуар на Дэн Сяопина
Разбитый грязный Бишкек: мэрия утопает в бюрократии и игнорирует горожан
Грязь и слякоть. Дороги в «Ак-Орго» в этом году ремонтировать не будут
На плохой тротуар в центре Бишкека жалуется горожанин
Грязь и слякоть. На дороги в жилмассиве «Ак-Орго» жалуется читательница
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
Стихийная торговля. По&nbsp;тротуару на&nbsp;проспекте Чуй сложно пройти Стихийная торговля. По тротуару на проспекте Чуй сложно пройти
Бишкекчане просят освободить перекрытый забором тротуар на&nbsp;улице Жумабека Бишкекчане просят освободить перекрытый забором тротуар на улице Жумабека
Неработающий лифт, загаженные окна. Активист о&nbsp;состоянии надземного перехода Неработающий лифт, загаженные окна. Активист о состоянии надземного перехода
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! поздравляет Кыргызстан с&nbsp;праздником Нооруз! Мобильный оператор О! поздравляет Кыргызстан с праздником Нооруз!
Beeline снизил стоимость голосовых звонков на&nbsp;другие сети до&nbsp;2&nbsp;сомов в&nbsp;минуту Beeline снизил стоимость голосовых звонков на другие сети до 2 сомов в минуту
16&nbsp;кыргызстанцев уже выиграли смартфоны в&nbsp;лотерее! Как принять участие? 16 кыргызстанцев уже выиграли смартфоны в лотерее! Как принять участие?
Индия строит самый высокий в&nbsp;мире железнодорожный мост Индия строит самый высокий в мире железнодорожный мост
22 марта, понедельник
13:35
НДПК № 15! Кандидаты в депутаты от партии о том, почему они баллотируются в БГК НДПК № 15! Кандидаты в депутаты от партии о том, почему...
13:07
Для зараженных COVID-19 свободны 216 коек в медучреждениях Бишкека
12:48
Референдум. ЦИК зарегистрировала еще две агитационные группы
12:27
Дети ломают ноги, антисанитария. Горожанка жалуется на состояние моста через МЧК
12:02
Когда вся жизнь — театр. Путь балерины Татьяны Дьяченко