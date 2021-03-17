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Агент 024

КГМА прекратила онлайн-обучение для иностранцев

Кыргызская государственная медицинская академия имени Исы Ахунбаева прекратила онлайн-занятия для иностранных студентов, требуя погасить долги по контракту. Об этом 24.kg сообщил студент 4-го курса Субхаш Кумар.

По его словам, университет повысил сумму контракта в середине учебного года.

«Мы узнали, что теперь за 2020-2021 учебный год должны выплатить не 207 тысяч сомов, как было указано в договоре в начале года, а 235 тысяч сомов. Иностранные студенты сейчас находятся на родине. Мы, например, в Индии и обучаемся онлайн. Академия последние две недели требует оплатить контракт и не проводит занятия», — говорит Субхаш Кумар.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/186765/
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КГМА прекратила онлайн-обучение для иностранцев