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Агент 024

Грязь и слякоть. На дороги в жилмассиве «Ак-Орго» жалуется читательница

Жители жилмассива «Ак-Орго» пожаловались на грязь и слякоть. Об этом 24.kg сообщила читательница.

По ее словам, каждые весну и осень по улицам невозможно ходить.

«Мы живем в нижней части улицы Садыкова уже 30 лет. Нам провели канализацию, потом газ, поменяли водопроводные трубы. Представьте, что после всего этого творится с улицей. Вчера мэрия заявляла, что ремонт дороги в этом году здесь планируется, якобы ее уже засыпали щебнем. Но за 30 лет никакой засыпки не было», — написала читательница.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/186192/
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