Местные выборы. На обочине нашли печать участковой избирательной комиссии

Печать избирательной комиссии № 1101 нашел в Бишкеке журналист Канат Каниметов. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Это вообще нормально, что такие вещи валяются в канавах?» — написал он.

Отметим, по данным сайта ЦИК, участковая избирательная комиссия № 1101 находится в Бишкеке. Она расположена в здании детского сада № 79 на улице Политехнической.

Напомним, что в Кыргызстане 11 апреля пройдут местные выборы в 28 городах и 420 аймаках. В Бишкеке в них примут участие 26 политических партий.