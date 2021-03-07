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Агент 024
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. На обочине нашли печать участковой избирательной комиссии

Печать избирательной комиссии № 1101 нашел в Бишкеке журналист Канат Каниметов. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Это вообще нормально, что такие вещи валяются в канавах?» — написал он.

Отметим, по данным сайта ЦИК, участковая избирательная комиссия № 1101 находится в Бишкеке. Она расположена в здании детского сада № 79 на улице Политехнической.

Напомним, что в Кыргызстане 11 апреля пройдут местные выборы в 28 городах и 420 аймаках. В Бишкеке в них примут участие 26 политических партий.  

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/185706/
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