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Агент 024

Мэрия Бишкека, возможно, отремонтирует арт-инсталляцию «Очки. Точка зрения»

Весьма невнятный ответ дала мэрия Бишкека о будущем арт-инсталляции «Очки. Точка зрения» художников DOXA, установленной в столице на Аллее молодежи. В муниципалитете 24.kg сообщили, что ее, возможно, отреставрируют, но с оговоркой.

По информации МП «Бишкекзеленхоз», если инсталляция подлежит ремонтопригодности, то предприятием будет произведена реконструкция.

Пресс-служба мэрии Бишкека

Отметим, о том, что она находится в ужасном состоянии, редакции ранее сообщил читатель.

«Видно, что за ней никто не следит. Стекла очков выбиты. Дужки погнуты и исписаны вандалами, они заржавели. В свое время художники подарили столице Кыргызстана красивый и интересный арт-объект, но чиновникам, похоже, нет никакого дела до его сохранности», — сообщил он.

Напомним, арт-инсталляцию установили 27 июля 2016 года, чтобы привлечь внимание молодежи к проблемам прав человека. С тех пор она не раз становилась жертвой вандалов. После того как очки сломали в третий раз, в «Тазалыке» заявили, что больше чинить инсталляцию не будут. Последний раз ее реставрацией занимались художники DOXA.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/184671/
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