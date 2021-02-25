Мэрия Бишкека, возможно, отремонтирует арт-инсталляцию «Очки. Точка зрения»

Весьма невнятный ответ дала мэрия Бишкека о будущем арт-инсталляции «Очки. Точка зрения» художников DOXA, установленной в столице на Аллее молодежи. В муниципалитете 24.kg сообщили, что ее, возможно, отреставрируют, но с оговоркой.
По информации МП «Бишкекзеленхоз», если инсталляция подлежит ремонтопригодности, то предприятием будет произведена реконструкция.Пресс-служба мэрии Бишкека
Отметим, о том, что она находится в ужасном состоянии, редакции ранее сообщил читатель.
Напомним, арт-инсталляцию установили 27 июля 2016 года, чтобы привлечь внимание молодежи к проблемам прав человека. С тех пор она не раз становилась жертвой вандалов. После того как очки сломали в третий раз, в «Тазалыке» заявили, что больше чинить инсталляцию не будут. Последний раз ее реставрацией занимались художники DOXA.
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