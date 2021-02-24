В Бишкеке арт-инсталляция «Очки. Точка зрения» находится в ужасном состоянии

Установленная в Бишкеке на Аллее молодежи инсталляция «Очки. Точка зрения» художников арт-группы DOXA находится в ужасном состоянии. Об этом 24.kg сообщил читатель.
«Видно, что за ней никто не следит. Стекла очков выбиты. Дужки погнуты и исписаны вандалами, они заржавели. В свое время художники подарили столице Кыргызстана красивый и интересный арт-объект, но чиновникам, похоже, нет никакого дела до его сохранности», — проинформировал он.
третий раз, в «Тазалыке» заявили, что больше чинить инсталляцию не будут. Последний раз ее реставрацией занимались художники DOXA.
Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.