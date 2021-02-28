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Мгновения жизни. Февральский Орто-Токой и январский Иссык-Куль

Зима пока не хочет сдаваться, но будем надеяться, что это ее последние холодные дни. Тем более завтра уже календарная весна, и наверняка скоро настанут теплые дни. Но в работах наших авторов пока еще много снега и морозных поездок по стране.

Евгений сделал несколько фотографий, которые назвал «Пробиваясь сквозь зиму». Будем надеяться, что мы все-таки через нее уже пробились.

Мы не удержались и решили все-таки окунуться в теплое время года с помощью Людмилы Ромашка. Вам тоже не хватает зелени и августовского зноя?

А теперь вновь вернемся в февраль. Владислав Ногай добрался до Иссык-Кульской области и посетил Орто-Токойское водохранилище.

В январе запечатлел озеро Иссык-Куль Авазбек Рашидов. Даже несмотря на зиму, оно все равно прекрасно.

Александр Сухарев прислал фотографию горных пиков, сделанную во время посещения Джети-Огузского ущелья.

Александра Сухарева
Фото Александра Сухарева. Пик Джети-Огуз

Переберемся на юг республики. Прекрасную панораму Токтогульского водохранилища запечатлел Виктор Клейменов.

Виктора Клейменова
Фото Виктора Клейменова. Токтогульское водохранилище

И все-таки в финале мы вернемся в лето с помощью Барчинай Закиряевой. Она сделала фотографии в селе Кызыл-Булак, расположенном в Кадамджайском районе.

Надеемся, вам понравилось наше озерно-речное путешествие. Кстати, не забывайте, что стать автором нашей рубрики может любой. И сделать это просто.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/184478/
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