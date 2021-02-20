Мы оплатим ремонт. Неравнодушные бишкекчане переживают за скульптуру барса

Неравнодушные бишкекчане просят откликнуться автора скульптуры снежного барса, установленной в районе Национальной филармонии имении Токтогула Сатылганова. Они обратились в 24.kg.

В своем письме горожане отметили, что ранее уже обращались в столичную мэрию и художественные организации, чтобы скульптуру отреставрировали. Однако ответа так и не получили. «При открытии этой инсталляции было высокое руководство мэрии и театрализованное представление. А теперь, когда скульптура сломана и вся проржавела, никому ничего не нужно», — отметили они.

Подписавшиеся сообщили, что являются учредителями небольшого ОсОО и готовы сами оплатить ремонт, но нужен автор, чтобы он занялся восстановлением своей работы.