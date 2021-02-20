20:13
USD 84.64
EUR 102.70
RUB 1.14
Агент 024

Мы оплатим ремонт. Неравнодушные бишкекчане переживают за скульптуру барса

Неравнодушные бишкекчане просят откликнуться автора скульптуры снежного барса, установленной в районе Национальной филармонии имении Токтогула Сатылганова. Они обратились в 24.kg.

В своем письме горожане отметили, что ранее уже обращались в столичную мэрию и художественные организации, чтобы скульптуру отреставрировали. Однако ответа так и не получили. «При открытии этой инсталляции было высокое руководство мэрии и театрализованное представление. А теперь, когда скульптура сломана и вся проржавела, никому ничего не нужно», — отметили они.

Подписавшиеся сообщили, что являются учредителями небольшого ОсОО и готовы сами оплатить ремонт, но нужен автор, чтобы он занялся восстановлением своей работы.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/184176/
просмотров: 402
Версия для печати
Материалы по теме
Новый центр для снежных барсов хочет открыть в Кыргызстане Германия
Вблизи Бишкека обнаружили следы снежного барса
В NABU узнали в «убитом» барсе хищника, которого они пытались спасти весной
Фото с убитым барсом. Пользователи соцсетей требуют наказать виновных
В Таласе сняли на видео двух детенышей снежного барса
Специалисты сделали неутешительный вывод о состоянии здоровья найденного барса
В Нарынской области поймали снежного барса, напавшего на домашний скот
Снежных барсов и других животных зафиксировали фотоловушки в парке «Хан-Тенири»
«Искусство камуфляжа». Фотограф показал, как умеет прятаться снежный барс
На Алтае на видео попал редкий снежный барс, ищущий невесту
Популярные новости
В&nbsp;Оше митингуют против задержания таможенника Райымбека Матраимова В Оше митингуют против задержания таможенника Райымбека Матраимова
В&nbsp;Исфане школу имени Гагарина хотят переименовать. Учителя категорически против В Исфане школу имени Гагарина хотят переименовать. Учителя категорически против
Водитель пожаловался на&nbsp;произвол автоинспекторов в&nbsp;Нарыне Водитель пожаловался на произвол автоинспекторов в Нарыне
На&nbsp;ужасное состояние автобуса &#8470;&nbsp;42&nbsp;пожаловалась жительница Бишкека На ужасное состояние автобуса № 42 пожаловалась жительница Бишкека
Бизнес
Купите смартфон в&nbsp;O!Store и&nbsp;получите подарок! Купите смартфон в O!Store и получите подарок!
История бизнес-успеха мастера по&nbsp;работе с&nbsp;деревом История бизнес-успеха мастера по работе с деревом
Beeline снижает стоимость голосовых звонков на&nbsp;сети других мобильных операторов Beeline снижает стоимость голосовых звонков на сети других мобильных операторов
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
20 февраля, суббота
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. К вечеру уровень поднялся Загрязнение воздуха в Бишкеке. К вечеру уровень поднялс...
19:49
Исключение медвузов из черного списка Пакистана. К чему пришли стороны
19:22
Мы оплатим ремонт. Неравнодушные бишкекчане переживают за скульптуру барса
18:30
21 февраля: где в регионах отключат свет
18:02
Депутат предлагает восстановить почетное звание «Заслуженный спасатель»