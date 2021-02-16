Разрушенный тротуар на улице Каралаева в Бишкеке исправят за счет подрядчика

Подрядчик исправит разрушенный тротуар на улице Каралаева. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.
По ее данным, работы планируют провести уже весной.
По информации управления капитального строительства, дорога выполнена в рамках первой фазы проекта реконструкции на средства КНР.
Напомним, накануне читатель сообщил, что брусчатка на улице Каралаева разрушается.
Отметим, в рамках первой фазы проекта построено и отремонтировано 48 улиц общей протяженностью более 93 километров.
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