Разрушенный тротуар на улице Каралаева в Бишкеке исправят за счет подрядчика

Подрядчик исправит разрушенный тротуар на улице Каралаева. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

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По ее данным, работы планируют провести уже весной.

По информации управления капитального строительства, дорога выполнена в рамках первой фазы проекта реконструкции на средства КНР.

Напомним, накануне читатель сообщил, что брусчатка на улице Каралаева разрушается.

Отметим, в рамках первой фазы проекта построено и отремонтировано 48 улиц общей протяженностью более 93 километров.

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