В Бишкеке на улице Толстого тротуары превратились в «танковый полигон»

В Бишкеке на улице Толстого с потеплением тротуары превратились в непроходимое грязевое болото. Об этом в Facebook написал житель города Тологон Нанаев.

«На улице Толстого, участок от проспекта Манаса до улицы Игембердиева, после вчерашнего мокрого снега тротуар превратился в «танковый полигон» или даже, лучше сказать, в полосу препятствий, которую практически невозможно преодолеть. Кто у нас в мэрии за это ответственен, как люди должны проходить по этой грязи?» — задается вопросами бишкекчанин.

Отметим, что бишкекчане ранее уже жаловались на отсутствие тротуаров на улице Махатмы Ганди. От мэрии Бишкека никакой реакции на жалобы не последовало.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.