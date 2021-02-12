10:16
USD 84.20
EUR 102.08
RUB 1.14
Агент 024

В Бишкеке на улице Толстого тротуары превратились в «танковый полигон»

В Бишкеке на улице Толстого с потеплением тротуары превратились в непроходимое грязевое болото. Об этом в Facebook написал житель города Тологон Нанаев.

«На улице Толстого, участок от проспекта Манаса до улицы Игембердиева, после вчерашнего мокрого снега тротуар превратился в «танковый полигон» или даже, лучше сказать, в полосу препятствий, которую практически невозможно преодолеть. Кто у нас в мэрии за это ответственен, как люди должны проходить по этой грязи?» — задается вопросами бишкекчанин.

Отметим, что бишкекчане ранее уже жаловались на отсутствие тротуаров на улице Махатмы Ганди. От мэрии Бишкека никакой реакции на жалобы не последовало.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/183218/
просмотров: 525
Версия для печати
Материалы по теме
Ремонт на двойку, или Почему в парке имени Фучика не работают туалеты
Бишкек, который мы теряем, или Как чиновники уничтожают памятники архитектуры
Минкульт оштрафовали в третий раз за мусор в парке имени Кычана Джакыпова
И. о. мэра столицы провел первые рабочие встречи. С кем общался и что обсуждал
В Бишкеке новый исполняющий обязанности мэра — Бактыбек Кудайбергенов
В Бишкеке парк имени Кычана Джакыпова снова превратился в свалку
Садыр Жапаров высказал личное мнение. Решение по мэру примет премьер-министр
Ларьки, базары, многоэтажки. Как мэрия планирует зарабатывать на продаже земель
Новый и. о. мэра Бишкека Эрмек Нургазиев хочет открыть муниципальный банк
Брусчатка вместо асфальта. В мэрии Бишкека объяснили причины странного ремонта
Популярные новости
Брусчатка вместо асфальта. В&nbsp;мэрии Бишкека объяснили причины странного ремонта Брусчатка вместо асфальта. В мэрии Бишкека объяснили причины странного ремонта
Как бишкекские муниципальщики латают дыры в&nbsp;асфальте? Своеобразно Как бишкекские муниципальщики латают дыры в асфальте? Своеобразно
Электронный дневник за&nbsp;245&nbsp;сомов. Родители школьников возмущены Электронный дневник за 245 сомов. Родители школьников возмущены
В&nbsp;Бишкеке парк имени Кычана Джакыпова снова превратился в&nbsp;свалку В Бишкеке парк имени Кычана Джакыпова снова превратился в свалку
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; предупреждает о&nbsp;новой схеме мошенничества в&nbsp;интернете «Оптима Банк» предупреждает о новой схеме мошенничества в интернете
В&nbsp;два раза больше интернета! +20&nbsp;ГБ в&nbsp;подарок при покупке смартфона онлайн В два раза больше интернета! +20 ГБ в подарок при покупке смартфона онлайн
Полномасштабное обновление платформы &laquo;ЭЛСОМ&raquo; Полномасштабное обновление платформы «ЭЛСОМ»
Herbalife Nutrition удостоен медали &laquo;&#8470;&nbsp;1&nbsp;Выбор года 2020&raquo; в&nbsp;Кыргызстане Herbalife Nutrition удостоен медали «№ 1 Выбор года 2020» в Кыргызстане
12 февраля, пятница
10:15
В Кыргызстане выявили 70 новых случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 85 398 В Кыргызстане выявили 70 новых случаев COVID-19 и пневм...
10:04
Махинации в ДУМК. Бухгалтер муфтията взят судом под стражу на два месяца
10:02
Посол США в КР: Профессия журналиста одинаково опасна в Бишкеке и Вашингтоне
09:47
В Бишкеке на улице Толстого тротуары превратились в «танковый полигон»
09:41
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 12 февраля