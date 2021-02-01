21:43
USD 84.80
EUR 102.72
RUB 1.11
Агент 024

В Бишкеке столкнулись троллейбус и легковушка. Есть пострадавшие

В Бишкеке столкнулись троллейбус и легковой автомобиль. Об этом сообщают очевидцы с места происшествия.

По их словам, ДТП произошло сегодня на пересечении улиц Московской и Турусбекова примерно в 19.00. По предварительным данным, в аварии пострадали несколько человек.

В пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы 24.kg сказали, что на месте продолжают работать сотрудники ведомства. Подробности ДТП предоставят позже.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/181920/
просмотров: 599
Версия для печати
Материалы по теме
За неделю в Бишкеке выявили 6 тысяч 893 нарушения ПДД
В Бишкеке задержали водителя Honda с подложными номерами
Машина всмятку. Водитель Mercedes не справился с управлением и врезался в дерево
Отобрал телефон и деньги. В Бишкеке задержали подозреваемого в ограблении
ДТП на Южной магистрали. В УПСМ сообщили подробности аварии
В Бишкеке выявили 359 водителей с транзитными номерами, нарушающих ПДД
Пассажирку маршрутки в Бишкеке ограбили на $40 тысяч. Подозреваемого задержали
Жителя Бишкека задержали во время кражи автомобильных колес
Мать зарезала сына. Подозреваемую в убийстве задержали
За неделю в Бишкеке выявили 7 тысяч 741 нарушение ПДД
Популярные новости
Ждем по&nbsp;три дня. Бишкекчане жалуются на&nbsp;очереди у&nbsp;государственных нотариусов Ждем по три дня. Бишкекчане жалуются на очереди у государственных нотариусов
Мгновения жизни. Курпсайская ГЭС и&nbsp;озеро Ала-Коль Мгновения жизни. Курпсайская ГЭС и озеро Ала-Коль
У&nbsp;мужчины в&nbsp;мечети Бишкека украли сумку с&nbsp;900 тысячами сомов У мужчины в мечети Бишкека украли сумку с 900 тысячами сомов
В&nbsp;школах Чуйской области родителей заставляют покупать дезинфицирующие средства В школах Чуйской области родителей заставляют покупать дезинфицирующие средства
Бизнес
Новые тарифные планы &laquo;Интернет&raquo; и&nbsp;&laquo;Звонки&raquo; от&nbsp;MegaCom! Новые тарифные планы «Интернет» и «Звонки» от MegaCom!
МВФ прогнозирует 11,5 процента роста экономики Индии в&nbsp;2021 году МВФ прогнозирует 11,5 процента роста экономики Индии в 2021 году
Сто лет кыргызскому футболу исполняется в&nbsp;2021 году Сто лет кыргызскому футболу исполняется в 2021 году
Порт Чабахар в&nbsp;Иране&nbsp;&mdash; возможность выхода на&nbsp;новый рынок для Кыргызстана Порт Чабахар в Иране — возможность выхода на новый рынок для Кыргызстана
1 февраля, понедельник
21:25
Усилить борьбу с контрабандой и коррупцией поручили Пограничной службе Усилить борьбу с контрабандой и коррупцией поручили Пог...
21:18
Кто войдет в новый состав правительства. Список
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 2 февраля: местами осадки
20:46
В Бишкеке столкнулись троллейбус и легковушка. Есть пострадавшие
20:44
В Чуйской территориальной больнице открыли детское отделение за счет доноров