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Агент 024

В детской больнице № 3 в Бишкеке на кровать маленькой пациентки упала форточка

В Городской детской клинической больнице скорой помощи (детская больница № 3) на койку маленькой пациентки упала форточка. Видео в Instagram выложила мама, чья дочь лечится в больнице.

«Представляете, 10-килограммовая советская деревянная форточка упала прямо туда, где находятся наши с дочей головы. Кроме как «Кудай сактады» нечего сказать. Буквально за 2 минуты до случившегося мы вышли в коридор прогуляться», — написала она.

Автор сообщения добавила, что на их возмущение работники больницы ответили, что виноваты сами, потому что открывали окно для проветривания. «Дело в том, что окно никто не открывал, а форточка не была прикреплена вовсе. Просто вставлена и даже не прибита гвоздями», — отметила она.

Родительница отметила и другие недочеты в больнице и просит руководство обратить на них внимание. В частности, по ее словам, в палатах нереально душно днем и холодно ночью, а окна утеплены туалетной бумагой, розетки в ужасном состоянии, висят на проводах над койками, отсутствие порядка в приемной, очень грубые медсестеры, не соблюдается масочный режим со стороны персонала.

Отметим, что 9 января больницу посетила вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева и выявила ряд проблем. Она выразила надежду, что в недельный срок руководство больницы, с которым она обсудила текущую ситуацию по телефону, успеет это исправить.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/180283/
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