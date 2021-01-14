Сестру Каната Исаева хотят уволить из Токмакской горбольницы. Врачи протестуют

Коллектив Токмакской городской больницы митингует против увольнения директора Бактыгуль Исаевой. Об этом они сообщили 24.kg.

Отметим, что Бактыгуль Исаева является родной сестрой кандидата в президенты Кыргызстана Каната Исаева.

По их словам, Минздрав объединяет горбольницы с Центром семейной медицины и Чуйской областной стоматологической поликлиникой. Из-за оптимизации приняли решение уволить Бактыгуль Исаеву.

«Она, как руководитель, сделала очень много для нашей больницы — провела ремонт, у нас новый роддом. О ее достижениях знают многие. Мы обращаемся к Садыру Жапарову и министру здравоохранения Алымкадыру Бейшеналиеву. Хотим, чтобы назначение директора нашей больницы прошло на конкурсной основе, чтобы Бактыгуль Исаева тоже смогла участвовать в нем. Ее очень уважаем, любим и ценим», — рассказали медики.

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