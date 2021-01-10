Избиратель из Джалал-Абадской области нашла себя на Иссык-Куле. Новость об этом в 24.kg написал ее отец Эркебай Сахибов.

«Моя дочь прописана в селе Таш-Булак Сузакского района Джалал-Абадской области и проживает у нас в Оше, однако вот уже второй раз, как и при выборах в парламент, она оказывается прописанной в Тюпе. Она еще вживую не видела Иссык-Куль, как она там может прописаться? Я и прошлый раз жаловался, но ЦИК не ответила, и даже не отреагировала на жалобу. Кто за это должен ответить? Может, от голоса моей дочки зависит будущее Кыргызстана?! Неужели бессовестные сотрудники до сих пор работают в ЦИК?» — возмутился мужчина.

Напомним, сегодня в Кыргызстане проходят досрочные выборы президента и референдум по форме правления.

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