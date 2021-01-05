Дома ходим в верхней одежде. Бишкекчане жалуются на отопление

Жители многоэтажки на улице Чокморова, 85, вынуждены ходить дома в верхней одежде. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, проблема с отоплением преследует жителей дома на протяжении семи лет. Им приходится устанавливать обогреватели.

«На наши многочисленные жалобы в Бишкектеплосети ссылаются на год постройки дома (1973) и изношенность труб и батарей. Жители исправно вносят оплату, но на протяжении 20 лет никакого капитального ремонта системы не было», — отметил он.

Жители добавили, что 22 декабря в одном из подъездов заменили трубы, батареи и стояки водоснабжения. «Однако ситуация не улучшилась, наоборот, даже стало хуже. Теперь во всем доме батареи просто холодные», — отметили они.

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