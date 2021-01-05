23:04
USD 83.23
EUR 102.22
RUB 1.13
Агент 024

Дома ходим в верхней одежде. Бишкекчане жалуются на отопление

Жители многоэтажки на улице Чокморова, 85, вынуждены ходить дома в верхней одежде. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, проблема с отоплением преследует жителей дома на протяжении семи лет. Им приходится устанавливать обогреватели.

«На наши многочисленные жалобы в Бишкектеплосети ссылаются на год постройки дома (1973) и изношенность труб и батарей. Жители исправно вносят оплату, но на протяжении 20 лет никакого капитального ремонта системы не было», — отметил он.

Жители добавили, что 22 декабря в одном из подъездов заменили трубы, батареи и стояки водоснабжения. «Однако ситуация не улучшилась, наоборот, даже стало хуже. Теперь во всем доме батареи просто холодные», — отметили они.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/178923/
просмотров: 535
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан получил грант на улучшение системы отопления госзданий
Завтра в одном из районов Бишкека не будет отопления и горячей воды
Угольный вопрос. Как бишкекчане готовятся пережить зиму
Ситуация на ТЭЦ. Теплоснабжение в городе восстановлено
Завтра в городе Ош начнут подключать отопление абонентам ТЭЦ
Теплоснабжение жилого дома на улице Скрябина в Бишкеке восстановили
У жильцов многоэтажки в Бишкеке нет отопления. Вице-мэр обещает разобраться
Бишкектеплоэнерго снизило градус подачи тепла горожанам
В Бишкектеплосети ответили, почему у жителей вместо горячей текла холодная вода
Бишкектеплосеть подключила к отоплению 97 процентов жилых домов
Популярные новости
Чудаки парковки. Машины оставили в&nbsp;парке возле Театра оперы и&nbsp;балета Чудаки парковки. Машины оставили в парке возле Театра оперы и балета
Мгновения жизни. Горы Кыргызстана и&nbsp;летний Джети-Огуз Мгновения жизни. Горы Кыргызстана и летний Джети-Огуз
Помогите дяде Саше. Читатели собрали 62&nbsp;тысячи сомов голодающему пенсионеру Помогите дяде Саше. Читатели собрали 62 тысячи сомов голодающему пенсионеру
Чемпион Азии по&nbsp;вольной борьбе Улукбек Жолдошбеков женился Чемпион Азии по вольной борьбе Улукбек Жолдошбеков женился
Бизнес
В&nbsp;новый год с&nbsp;Globus! В новый год с Globus!
Больше охват, выше скорость: 4G&nbsp;LTE-сеть O! улучшена в&nbsp;160+ населенных пунктах Больше охват, выше скорость: 4G LTE-сеть O! улучшена в 160+ населенных пунктах
Продукция из&nbsp;Кыргызстана получила высшую награду в&nbsp;Гонконге Продукция из Кыргызстана получила высшую награду в Гонконге
Новогодний график работы магазинов O!Store и&nbsp;службы поддержки клиентов Новогодний график работы магазинов O!Store и службы поддержки клиентов
5 января, вторник
23:03
В селе Красная речка мужчина замерз насмерть. Осторожно, фото В селе Красная речка мужчина замерз насмерть. Осторожно...
22:41
В приграничном селе Чечме построят школу на 225 мест
22:17
Дома ходим в верхней одежде. Бишкекчане жалуются на отопление
22:00
Во внутренних войсках Кыргызстана начался новый учебный год
21:43
Кусеину Карасаеву 120 лет. В Караколе отпраздновали день рождения лингвиста