На отсутствие уличного освещения жалуются жители Токмака

В «Военном городке» Токмака больше месяца нет уличного освещения. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«В конце ноября у нас меняли уличный кабель, и с тех пор уличное освещение перестало работать. Мы не один раз обращались по телефону доверия, нам отвечали, что сигнал услышан. Но на улице ничего не меняется — то город елку наряжает, все электрики там, скоро ее будут убирать, а нашу просьбу так никто и не слышит», — написал он.

По его словам, ночью по гололеду идти сложно.

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