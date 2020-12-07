Врачи Республиканского центра наркологии отказались принимать пациента с больным сердцем. Об этом 24.kg сообщила читательница.

По ее словам, медики не принимали пациентку, ссылаясь на то, что в больнице нет мест.

«У моей мамы больное сердце. Она выпила и плохо себя чувствовала. Мы 40 минут стояли на морозе, но врачи отказывались нас принимать. Сначала медики перенаправили нас в 4-ю горбольницу. Там нам сказали, что сначала необходимо доставить ее в Наркологический центр. Мы обратно поехали, я умоляла врачей принять нас. Если мест нет, хотя бы на кушетке прокапать ее. Ведь неизвестно, что случится с человеком, у которого больное сердце. Что за отношение? Прошу принять меры», — сказала читательница.

Как стало известно 24.kg, на следующее утро, когда вышла другая смена медиков, пациентку госпитализировали.