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Агент 024

В соцсетях появилась реклама о продаже кыргызских водительских прав

В социальных сетях появилось объявление о продаже кыргызских водительских прав. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, некие люди через Telegram предлагают гражданам купить права, а все данные занесут в базу ГУОБДД.

«Возможно, это мошенники, я не стал проверять. Но вдруг некоторые действительно так покупают документы на авто, а потом у нас происходят десятки ДТП», — пишет читатель.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Реклама о продаже водительских прав

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/175014/
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