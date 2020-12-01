В соцсетях появилась реклама о продаже кыргызских водительских прав

В социальных сетях появилось объявление о продаже кыргызских водительских прав. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, некие люди через Telegram предлагают гражданам купить права, а все данные занесут в базу ГУОБДД.

«Возможно, это мошенники, я не стал проверять. Но вдруг некоторые действительно так покупают документы на авто, а потом у нас происходят десятки ДТП», — пишет читатель.

Фото читателя 24.kg. Реклама о продаже водительских прав

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