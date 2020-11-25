Чудаки парковки. Бишкекчане просят установить ограждения от нарушителей

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Несколько машин заехали на территорию площади Победы. Проезд несколько недель был открыт, но, по словам читателя, его все же закрыли на днях.

Автолюбители постоянно заезжают в зеленую зону на проспекте Манаса. «То на велодорожке машину оставят, то на газоне. Просили поставить столбы, чтобы не заезжали на тротуар, но никакой реакции. Устроили возле точек фастфуда стоянку», — написал автор фото.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Не так нагло, но тоже с нарушением, припарковался владелец этого авто.

На пересечении улиц Ахунбаева и Джунусалиева машины оставляют в неположенном месте с регулярным постоянством.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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