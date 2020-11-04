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Агент 024

В Бишкеке родители школьников недовольны электронными дневниками

«На каком основании всех учащихся обязывают подключаться к электронному дневнику еще и на платной основе?» — задалась вопросом читательница 24.kg.

Мать ученика бишкекской школы № 18 отметила, что не смогла подключиться к приложению и дозвониться в службу поддержки.

По словам родителей учащихся другой столичной школы, доступ к дневникам появился лишь в середине октября. «То есть больше месяца было неизвестно, как учился ребенок. Даже когда дневник появился, оценки выставлялись не сразу. В чем смысл таких платных дневников?» — спросили они.

В Минобразования подчеркнули, что электронные дневники в некоторых школах внедряют частные компании. Общеобразовательные учреждения и родители заключают с ними договор по своему выбору. При желании можно отказаться от подключения.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/171850/
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