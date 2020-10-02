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Агент 024

Маму певицы Юлии Руцкой сбила машина с милицейским госномером

Маму заслуженной артистки Кыргызстана Юлии Руцкой возле дома сбил автомобиль. Об этом певица сообщила в Instagram.

По ее словам, ее мама находится в сознании, но получила множество травм.

«У нее сотрясение мозга, ушибы, гематомы, раздробленный перелом, разбиты зубы. Ее сбила машина с милицейскими номерными знаками. Водитель не отказывается оплатить услуги за лечение мамы, но пока все оплачиваю я. Я искренне не верю в исполнение законов в стране, мы уже стали этому свидетелями. Но пока не буду афишировать все данные водителя. Сейчас главное — здоровье мамы. Сколько еще должно пострадать людей из-за того, что некоторые не соблюдают ПДД и покупают права, дают взятки?!» — говорит Юлия Руцкая в видеообращении.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/167172/
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