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Агент 024

Участковый ушел на выборы. Жители Бишкека третью неделю не могут вызвать милицию

Участковый пункт милиции в одном из районов Бишкека не принимает жителей из-за выборов. Об этом 24.kg сообщила читательница.

По ее словам, уже третью неделю она не может дождаться участкового милиционера.

«Я живу в переулке Оттукском в Первомайском районе. У нас возник конфликт с соседями, обратились в ГОМ № 5, там сказали, что решать проблему должен участковый милиционер. Но наш пункт не работает, там говорят, что у них усиление из-за выборов. Выборы выборами, но проблемы людей тоже надо решать ведь», — пишет бишкекчанка.

В пресс-службе УВД Первомайского района 24.kg сказали, что участковые инспекторы сегодня задействованы на участковых избирательных комиссиях. «Следственно-оперативная группа УВД Первомайского района работает в штатном режиме», — проинформировали в ведомстве.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/166888/
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