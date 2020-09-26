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Агент 024

Цифровизация в деле: в ЦСМ № 2 не работает электронная запись к врачу

В ЦСМ № 2 пациентов заставляют выстаивать живую очередь. Об этом 24.kg сообщила читательница.

По ее словам, в регистратуре поликлиники ей сказали, что у них нет электронной записи и неизвестно, когда она будет доступна. И предложили просто занять очередь к нужному специалисту.

«Перед кабинетом сидело больше десяти человек, почти все без масок. К другим врачам такие же очереди. Куча людей, все нездоровы, раз пришли в больницу. Сами же призывают соблюдать санитарный режим, твердят о второй волне коронавируса, а тут допускают такую ситуацию», — возмущается читательница.

Она добавила, что до пандемии в этой поликлинике таких проблем не возникало, на прием к доктору можно было записаться дистанционно.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/166515/
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