Цифровизация в деле: в ЦСМ № 2 не работает электронная запись к врачу

В ЦСМ № 2 пациентов заставляют выстаивать живую очередь. Об этом 24.kg сообщила читательница.

По ее словам, в регистратуре поликлиники ей сказали, что у них нет электронной записи и неизвестно, когда она будет доступна. И предложили просто занять очередь к нужному специалисту.

«Перед кабинетом сидело больше десяти человек, почти все без масок. К другим врачам такие же очереди. Куча людей, все нездоровы, раз пришли в больницу. Сами же призывают соблюдать санитарный режим, твердят о второй волне коронавируса, а тут допускают такую ситуацию», — возмущается читательница.

Она добавила, что до пандемии в этой поликлинике таких проблем не возникало, на прием к доктору можно было записаться дистанционно.