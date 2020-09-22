Езда по встречке. Водитель на легковушке объехал с нарушением ПДД автозатор

В Бишкеке некоторые водители нарушают Правила дорожного движения, выезжая на встречную полосу. Видеоролик и фото 24.kg прислал читатель.

На улице Толстого автолюбитель, покидая стоянку гипермаркета, выехал на встречку, загородил проезд, а затем пересек двойную сплошную линию разметки.

Другого нарушителя (01kg 403 ADI) видели на улице Байтика Баатыра. Легковушка объехала с нарушением ПДД автозатор, чтобы повернуть налево.

Фото читателя 24.kg. Нарушение ПДД

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