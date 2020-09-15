12:11
USD 79.03
EUR 93.70
RUB 1.06
Агент 024

Кыргызстанец Даниель Токтосунов пробежит вокруг Иссык-Куля 444 километра

Кыргызстанец Даниель Токтосунов устроил благотворительный забег вокруг Иссык-Куля. Он пробежит 444 километра. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Цель забега — пропаганда здорового образа жизни и поддержка зоопарка в городе Караколе.

«Сейчас без поддержки спонсоров далеко не побежишь. Необходимо было найти людей, готовых поддержать и проспонсировать забег. Стал усиленно тренироваться, готовиться физически и морально. Мы обдумали маршрут забега, рассчитали дистанцию, учли все нюансы, погоду, подъем, время. Я заранее приехал на Иссык-Куль, чтобы пройти акклиматизацию и тренироваться здесь», — написал он.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/165146/
просмотров: 451
Версия для печати
Материалы по теме
Штаб: Баткенские медики отдыхают в хороших условиях, претензий ни к кому нет
Медики из Баткена пожаловались на условия отдыха на Иссык-Куле
Более 270 медработников отправились на отдых на Иссык-Куль
В селе Сары-Ой в ДТП погиб 29-летний мужчина
Подписан закон об очистных сооружениях биосферной территории «Ысык-Көл»
В селе Кабак Джети-Огузского района третий год строят школу за 50 миллионов
На Иссык-Куле специальные награды получили 52 милиционера
Арка на въезде в Каракол. В области думают над привлекательностью для туристов
Глава Ассоциации футболистов собрал 39 мешков мусора на берегу Иссык-Куля
Каждый год одно и то же. На Иссык-Куле три внедорожника заехали на пляж
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
В&nbsp;Таласской области застрелили самку тянь-шаньского бурого медведя и&nbsp;ее&nbsp;детеныша В Таласской области застрелили самку тянь-шаньского бурого медведя и ее детеныша
Выборы-2020. На&nbsp;баннере партии &laquo;Кыргызстан&raquo; опять нашли ошибку Выборы-2020. На баннере партии «Кыргызстан» опять нашли ошибку
Директор школы &#8470;&nbsp;4&nbsp;просит учителей убедить родителей голосовать за&nbsp;партию Директор школы № 4 просит учителей убедить родителей голосовать за партию
Бизнес
Интернет-магазин GLOBUS. От&nbsp;первого лица Интернет-магазин GLOBUS. От первого лица
Рост цен на&nbsp;золото: как на&nbsp;нем заработать в&nbsp;Кыргызстане? Рост цен на золото: как на нем заработать в Кыргызстане?
Смотрите матчи Английской премьер-лиги на&nbsp;O!TV уже в&nbsp;эту субботу Смотрите матчи Английской премьер-лиги на O!TV уже в эту субботу
Банк &laquo;Бай-Тушум&raquo; стал участником программы финансирования женщин (2x-Challenge) Банк «Бай-Тушум» стал участником программы финансирования женщин (2x-Challenge)
15 сентября, вторник
12:00
Дистанционное образование. Дети вместо учебы работают Дистанционное образование. Дети вместо учебы работают
11:56
Вторая волна COVID-19. Министр здравоохранения рассказал о подготовке
11:41
В Кыргызстан поступило 119 тысяч 600 доз вакцины от гриппа
11:26
В Кыргызстане еще у двух медиков выявили коронавирус
11:25
В КР выявили 71 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 44 999