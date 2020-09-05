Микрофинансовая компания заставляет заемщиков платить дополнительные проценты

В компании «Бир топ» требуют дополнительно оплачивать проценты после предоставленной отсрочки на три месяца. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их данным, они брали групповой микрокредит в микрофинансовой компании. Все платежи проводили вовремя и без нарушений. В марте 2020 года фирма предложила им написать заявление на приостановление выплат на три месяца в связи с пандемией коронавируса.

«Мы так и сделали. А теперь они с нас требуют, чтобы мы переплачивали им эти три месяца. Мы и так на основании договора по ранее составленному графику выплачиваем с процентами. Теперь на них сверху еще на три месяца проценты добавили и требуют выплачивать. Говорят, что старый график уже недействителен и выплаты с новыми процентами будут по-новому. Как так можно? Везде власти говорят, чтобы не мучили людей процентами и штрафами, а нас, получается, заставляют платить дополнительный процент. Мы не знаем, куда обращаться с жалобой на действия микрофинансовой компании», — рассказали читатели.

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